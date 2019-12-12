В России вспыхнул мощный пожар на знаменитом крейсере: первые подробности, фото и видео

В Мурманске (Россия) произошел масштабный пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов", три человека пропали.

Известно, что во время пожара пропали три человека. Они находились в трюме. Большую часть людей с авианосца удалось эвакуировать.

Площадь пожара занимает до 120 кв. метров. Известно, что на крейсере горит дизельное топливо. Спасатели сообщают, что возгорание произошло во время сварочных работ.

При этом, капитана третьего ранга, командира дивизиона аварийно-спасательных работ Виктора Измайлова найти не удается. Именно он отвечал за ремонт корабля.

Возможной причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности во время ремонта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России произошла катастрофа Ми-28, в результате чего погибли два человека.