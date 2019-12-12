Смертельный пожар в Одессе: спасатели сделали важное заявление о судьбе пропавших без вести

Из-под завалов масштабного пожара в колледже Одессы достали тела всех погибших, которые считались пропавшими.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

По состоянию на данный момент жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии. Разбор завалов на месте ЧП продолжается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабмине приняли решение выделить почти 4 млн гривен на ликвидацию последствий пожара в колледже Одессы и материальную помощь семьям погибших.

Также Киевский районный суд Одессы принял решение по директору колледжа, в котором произошел пожар. Ей пока инкриминируют лишь служебную халатность с тяжкими последствиями.