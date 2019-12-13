Пожар на российском авианосце "Адмирал Кузнецов": причина ЧП и последние данные о пострадавших

В России назвали причину пожара на авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов", который произошел 12 декабря в Мурманске. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за кучи мусора.

Как сообщают российские СМИ, пожар начался после попадания сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь. Уже потом огонь перекинулся на электрокабели.

Местные издания отмечают, что по регламенту экипаж корабля должен был позаботиться об уборке мусора перед началом таких работ, но, видимо, не сделал этого.

В результате пожара один военный моряк погиб, еще одного не могут найти. Еще 14 человек пострадали.

Площадь пожара на авианосце составила 600 кв. м.

Также "Апостроф" публиковал фото и видео с места событий.