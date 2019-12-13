Суд над подозреваемыми в убийстве Шеремета: онлайн трансляция

В пятницу, 13 декабря, на заседании Печерского райсуда Киева избирают меру пресечения трем подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Напомним, что подозрения объявлены бойцу ССО и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив, по версии силовиков, - "дестабилизация ситуации" в стране. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.

Как пишут в Telegram-канале Klymenko time, Генпрокуратура просит суд избрать мерой пресечения троим подозреваемым содержание под стражей без права на залог.

"Заседание идет прямо сейчас, людей очень много и, как говорится, "яблоку негде упасть"", - пишут в сети.

Прокурор просил сделать заседание закрытым, но суд в этом отказал.

"Если для Кузьменко и Антоненко будут просить арест, то Яне Дугарь, судя по текущей информации, будут просить о более мягкой мере пресечения. Она, по данным следствия, фотографировала видеокамеры за несколько дней до убийства. Известно, что семья Грищенко ("Буча" и "Пума"), уже сидит по эпизоду покушения на предпринимателя в Ивано-Франковской области", - говорится в Telegram.

Как сообщал "Апостроф", в полиции заявили о масштабном поиске зацепок в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.