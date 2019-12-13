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В Харькове вынесли приговор "помощнику Христа", убившему семью близких знакомых: фото и видео

пятница, 13 декабря 2019, 06:59
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В Харькове суд приговорил Константина Безрука, который расстрелял супружескую пару и ранил их 12-летнюю дочь. Остаток жизни убийца проведет в тюрьме.

Во время судебного заседания обвиняемый говорил бессвязные вещи и в целом вел себя странно. Так, мужчина заявил, что пойти на убийство ему сказал ангел, которого ему "послал Господь". Интересно, что в октябре 2018 года его признали неподсудным.

Кроме пожизненного приговора Безрука обязали выплатить потерпевшей стороне один миллион гривен.

Ужасная трагедия произошла 24 июня прошлого года. Здесь нашли тела 40-летних супругов, а также их раненую дочь, у которой были прострелены левая рука и ноги. В машине убийцы силовики нашли огнестрельное оружие, патроны, а также около 200 тысяч долларов. Следствие считает, что причиной преступления мог стать крупный долг.

Родственники Безрука говорят, что за полгода до трагедии тот очень сблизился с своей жертвой Олегом Соловьевым. Супруга обвиняемого рассказала, что тот постоянно оставался вместе с ним на даче в селе Шелудевка Харьковской области.

Родные Безрука убеждают, что покойный Соловьев владел гипнозом и мистическим образом влиял на мужчину. Мать обвиняемого заверяла на суде, что Соловьев при помощи "волшебной воды" мог сделал сына трезвым, а также он магическим образом умел нагревать предметы.

"Ну, я готовлю обед, а он лежит — никакой. "Я его сейчас подниму, Нина Николаевна". Я говорю: "Как ты его поднимешь?" - "У меня есть живая и мертвая вода". Он что-то там колотит. Вот так кому скажи — не поверят, он садится и нормально обедает, как нормальный человек", - сказала Нина Безрук.

В свою очередь родственники погибшего рассказали, что последние полгода Соловьев работал водителем у Безрука и имел хорошие отношения с семьей обвиняемого.

Напомним, что за покушение на убийство 48-летнему жителю города Киева, который стрелял в соседей в многоэтажке на улице Чаадаева в Святошинском районе столицы, грозит пожизненное заключение.

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