Стрельба в многоэтажке Киева: стало известно, что грозит неадеквату, напавшему на соседа

За покушение на убийство 48-летнему жителю города Киева, который стрелял в соседей в многоэтажке на улице Чаадаева в Святошинском районе столицы, грозит пожизненное заключение.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, правонарушителю объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного заключения.

“Мужчина, находясь в общем коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСМД и соседями совершил 2 выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома", - уточнили в прокуратуре обстоятельства совершенного преступления.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного, досудебное расследование продолжается.

Как сообщал "Апостроф", пострадавший после стрельбы в многоэтажке в Святошинском районе Киева адвокат Николай Бугаев, в которого выстрелил его сосед, нуждается в переливании крови, но угрозы его жизни нет.