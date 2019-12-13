В школе Мариуполя во время урока упал кусок потолка: видео жуткого состояния здания

В одной из школ Мариуполя во время урока на голову третьеклассников обвалился кусок потолка.

Об этом сообщает ТСН.

Большой кусок штукатурки упал на парту с высоты 2,5 метра во время урока украинского языка. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Как рассказал один из учеников, кусок потолка свалился прямо возле него. Часть конструкции размером в полметра задела плечо мальчика, но серьезного повреждения он не получил.

Родителей школьников возмутило ЧП, и они пришли в учебное заведение, чтобы разобраться в ситуации. По их словам, трагедии не произошло, потому что в классе находилась лишь половина учеников.

"Класс разделен был на две группы. Одна была группа дальше в классе, там у них проходила информатика. Здесь (в классе, где случилось ЧП - ред.) проходил урок украинского языка", - рассказала мама третьеклассницы Ольга Штефан.

Другая мама отметила, что ее дочь попросилась пересесть, а на ее бывшее место как раз и упал кусок штукатурки. Девочка поделилась с мамой, что от падения потолка парта аж перевернулась, сдвинувшись с места.

Родители также сообщают, что не удивлены, ведь здание в аварийном состоянии. Во всей школе треснутая штукатурка на потолках, стенах в кабинетах и на фасаде здания. В нем учились еще сами родители, но капремонта не припоминают.

По словам директрисы школы Ирины Олейниченко, зданию уже 120 лет, а ремонта оно требует уже давно. Однако деньги выделяли лишь на латание дыр. После обвала была комиссия, но эксперт в состоянии потолка ничего страшного не увидел.

Родителям пообещали, что приедет комиссия экспертов еще раз, чтобы проверить состояние всей школы. После этого решат, что делать дальше.

Класс, где обвалился потолок, пока закрыли. Учителя его не используют для учебного процесса.

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