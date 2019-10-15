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В элитном районе в Бразилии рухнула жилая многоэтажка: фото и видео первых минут после ЧП

вторник, 15 октября 2019, 18:10
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Семиэтажное жилое здание обрушилось в престижном районе городе Форталеза на северо-востоке Бразилии.

Об этом сообщают местные СМИ.

На момент обвала в здании были заселены все квартиры. Свидетели и соседи говорят, что видели людей внутри здания во время обрушения и что некоторые из них выбежали из дома вскоре после громкого шума.

Две машины скорой помощи находятся на месте происшествия и помогают раненым.


В местной пожарной службе сообщили, что все жители региона покидают свои дома, потому что до сих пор существует риск взрывов из-за утечки газа, а также поражения электрическим током - из-за обрушения была повреждена проводка.

На нескольких близлежащих улицах из-за ЧП перекрыто движение транспорта.


Обрушившееся здание располагалось в квартале Дионисиу-Торреш – одном из фешенебельных городских районов. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Как сообщал "Апостроф", раньше появилось видео жутких последствий тайфуна в Японии.

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