Супервулкан Йеллоустоун и окрестности зимой: в сети делятся мощными фото

В штате Вайоминг, США, в Йеллоустонском национальном парке в течение месяца 193 землетрясения.

По данным местных специалистов, подземные толчки были небольшими: самый сильный 16 октября зарегистрирован с магнитудой 2,9 и расположен в 25 километрах к юго-востоку от Маммота, штат Вайоминг.

Активность вызвана тем, что в районе Йеллоустона 640 тыс., 2 млн и 1,5 млн лет назад произошло сразу три огромных извержения, и сейсмические показатели после последнего были стабильными до сих пор.

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Как сообщал "Апостроф", ранее ученые сообщили, что после извержения вулкана Йеллоустоун огромная площадь Северной Америки окажется в огненном океане, а вода в реках сменится лавой.