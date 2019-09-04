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Пепельная зима и океан огня: что ждет Землю при извержении вулкана Йеллоустон

среда, 04 сентября 2019, 05:22
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После извержения вулкана Йеллоустоун огромная площадь Северной Америки окажется в огненном океане, а вода в реках сменится лавой.

Об этом сообщается на сайте RSute со ссылкой на прогнозы ученых.

Так, отдельные группы исследователей считают, что минимум 30% территории США и Канады исчезнут с поверхности Земли после извержения, а то, что останется – засыплет пеплом толщиной примерно в метр. То есть, эти места окажутся фактически необитаемыми.

На всей планете воздух станет насыщен кубокилометрами пепла, он не даст солнечным лучам пробиваться к земной поверхности. В связи с этим везде наступит фактически зима, похолодает до 20 градусов максимум. На севере планеты образуются гигантские ледники, страшный голод ожидает ряд азиатских стран.

При этом наиболее комфортными для проживания людей местами окажутся Урал и Сибирь в России, эти территории пострадают минимально.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые USGS заявили, что до 2100 года человечество может столкнуться со следующим мощным извержением супервулкана Йеллоустоун.

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