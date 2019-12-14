В Украине контрабандисты создали алкогольный трубопровод в Молдову: фото и видео

Сотрудники СБУ в Одесской области установили факт незаконного перемещения через Государственную границу спирта. Для этого контрабандисты построили трубопровод из Молдовы в Украину.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, трубопровод был установлен в селе Кучурган Раздельнянского района Одесской области.

Так, в гараже домовладения правоохранители нашли пластиковую трубу, по которой из Молдовы перемещали спирт.

Здесь же сотрудники СБУ нашли 4 пластиковые бочки по 250 литров наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек. В данный момент производится демонтаж трубопровода.

По версии следствия, к преступлению причастны должностные и должностные лица правоохранительных органов.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, что в полиции и налоговой начали расследование по компаниям-контрабандистам газа в Украине.