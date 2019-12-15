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Люди в панике выбегали из домов: Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение

воскресенье, 15 декабря 2019, 12:03
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На Филиппинах прошло землетрясение магнитудой 6,8 балла, о чем сообщает Геологическая служба США.

По данным специалистов, толчки зафиксированы на острове Минданао на юге Филиппинского архипелага.

Интересно, что сперва землетрясению присудили магнитуду 6,9, но позднее изменили данные. Также эксперты уточнили, что угрозы цунами нет.

В свою очередь в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что ущерб от землетрясения будет.

По данным местной прессы, жители густонаселенного города Давао во время подземных толчков начали выбегать из своих домов и ресторанов.

Напомним, что 27 ноября в Албании зафиксировали второе землетрясение магнитудой 5,5 балла.

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