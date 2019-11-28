После десятков жертв: Албанию всколыхнуло новое землетрясение, фото и видео

27 ноября в Албании зафиксировали второе за последние два дня землетрясение магнитудой 5,5 балла.

По данным западной прессы, эпицентр подземных толчков находился в 19 км к юго-западу от Мамурраса, недалеко от прибрежного города Дуррес, в Адриатическом море.

Землетрясение началось около 16:45 по центральноевропейскому времени.

Интересно, что город Дуррес понес самые серьезные повреждения во время предыдущих сильных толчков. Как пишут местные издания, толчки можно было ощутить в 40 километрах от столицы Албании.

Emergency workers in Albania race against time to find earthquake survivors. Tirana declared a state of emergency in the areas hardest-hit by a 6.4 magnitude earthquake: the coastal city of Durres and the town of Thumanehttps://t.co/iU1K9wmmNk pic.twitter.com/pod587iEgR — AFP news agency (@AFP) November 27, 2019

Отметим, что 26 ноября в Албании произошло самое сильное за последние десятки лет землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого погибли 18 местных жителей, а пострадали еще более 600 человек.

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Напомним, что первое землетрясение в Албании заранее почувствовала уличная кошка.