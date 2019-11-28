RU  UA  EN

четверг, 28 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 ноября

07:59
После десятков жертв: Албанию всколыхнуло новое землетрясение, фото и видео
07:45
Боевики подло атаковали ВСУ на Донбассе, много раненых: заявление штаба
07:28
Победа была неожиданной: украинская красотка рассказала, как стала лицом "государства в смартфоне"
07:00
Орешки со сгущенкой - простой рецепт десерта из детства
06:55
Нужно проверять у психиатра: сеть взбудоражило видео дикой драки водителей маршруток в Одессе
06:20
Часть Украины накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на 28 ноября
05:07
Из шахтера - в бойцы ВСУ: сеть впечатлила история защитника Украины
04:12
Детство строгого режима: сеть ужаснули фото "поляны сказок" в России
03:10
Не пустил в салон и прищемил руку: в Запорожье водитель отметился хамской выходкой, фото
01:16
"Олень" на тротуаре: в сети показали фото наглого "героя парковки" в Киеве
00:10
В Киеве заметили малолетнюю воровку: сеть возмутило видео
00:04
Войска Путина в Ливии могут вызвать кровавую бойню: США сделали тревожное заявление
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

После десятков жертв: Албанию всколыхнуло новое землетрясение, фото и видео

четверг, 28 ноября 2019, 07:59
переглянути новину українською
Фото: Facebook

27 ноября в Албании зафиксировали второе за последние два дня землетрясение магнитудой 5,5 балла.

По данным западной прессы, эпицентр подземных толчков находился в 19 км к юго-западу от Мамурраса, недалеко от прибрежного города Дуррес, в Адриатическом море.

Землетрясение началось около 16:45 по центральноевропейскому времени.

Интересно, что город Дуррес понес самые серьезные повреждения во время предыдущих сильных толчков. Как пишут местные издания, толчки можно было ощутить в 40 километрах от столицы Албании.

Отметим, что 26 ноября в Албании произошло самое сильное за последние десятки лет землетрясение магнитудой 6,4, в результате которого погибли 18 местных жителей, а пострадали еще более 600 человек.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Напомним, что первое землетрясение в Албании заранее почувствовала уличная кошка.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

План "Перехват" и выбитые окна: за что взорвали авто адвоката посреди Харькова

Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом

Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами

Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: