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От тела осталась только рука: всплыли новые детали жуткого ДТП с пешеходом под Киевом, фото

воскресенье, 15 декабря 2019, 08:59
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В интернете раскрыли новые детали жуткого ДТП с пешеходом на Бориспольской трассе под Киевом - по словам очевидцев, от тела погибшего фактически осталась только рука, опознать его пока не удалось.

Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия случилась около 20:30. На линию "102" обратился водитель Toyota, который сообщил о том, что сбил человека. На место срочно направили экипаж полиции и медиков, но врачи были бессильны.

Отмечается, что тело погибшего растаскали проезжающие машины, останки разбросало в радиусе 300 метров по полосам движения.

Водитель Toyota рассказал, что ехал в крайнем левом ряду в сторону Борисполя. Во время движения он ощутил удар и начал перестраиваться на обочину, чтобы остановиться и посмотреть, что произошло. После увидел повреждения автомобиля и части тела на дороге.

Мужчина добавил, что перед ним был еще один заявитель, который также сообщил, что на автомобиле BMW сбил пешехода. Возможно, что он зацепил уже части тела.

По телу погибшего трудно было определить даже пол. Лишь по уцелевшей руке, которую оторвало и отбросило на разделитель, стало ясно, что это мужчина.

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"Такой ужас страшно представить даже в самом жутком фильме: автомобили минут 15 ездят по сбитому насмерть пешеходу и фрагментам его тела. В результате тело изувечено до неузнаваемости… Отметим только, дорогие граждане, не гуляете по левым рядам скоростных магистралей", - написал на своей странице в Facebook журналист Влад Антонов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в забор.

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