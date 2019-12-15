RU  UA  EN

воскресенье, 15 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 декабря

07:39
Пытаются сделать "сговорчивей": в сети показали ужасы "знаменитого" СИЗО в Киеве, фото
07:22
Разорвало на части: под Киевом пешеход погиб страшной смертью на дороге, фото и видео
07:20
Х-фактор 10: как прошел третий прямой эфир и кто попал в финал шоу
07:00
Вкусный низкокалорийный салат с тунцом на ужин: простой рецепт с фото
06:30
Гороскоп на 15 декабря: Козерогам нельзя реагировать на обиды, а Весам нужно проще ко всему относиться
06:25
Осень в декабре: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в воскресенье
04:38
Новый символ Евпатории: в сети появились фото и видео "процветания" в Крыму
02:29
Что-то пошло не так: в сети волна смеха над логотипом праздника Победы в России
01:31
Выбросили из дома раздетым: в Херсоне произошел шокирующий случай с младенцем
00:00
Мистер с дредами: в Киеве "интересный" водитель устроил серьезное ДТП

14 декабря

22:59
Ведущая Х-фактора неожиданно запела в прямом эфире шоу: видео
22:57
Под Киевом двое девочек-подростков устроили опасные развлечения на рельсах: фото с места
Все новости

Разорвало на части: под Киевом пешеход погиб страшной смертью на дороге, фото и видео

воскресенье, 15 декабря 2019, 07:22
переглянути новину українською

В ночь на воскресенье, 15 декабря, на Бориспольской трассе под Киевом автомобиль разорвал на части пешехода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел возле села Счастливое Киевской области. Пешеход по неизвестным причинам разгуливал в левом ряду дороги.

Отмечается, что на место аварии прибыла "скорая", но пешеходу оказывать помощь было поздно - он скончался на месте.

Стоит добавить, что на ДТП бурно отреагировали в сети.

"На этой трассе самый высокий лимит скорости в стране. Гулять по трассе запрещено", "Вот и проверим наш новый закон, который гласил, что если произошло ДТП по вине пешехода, то водитель не виноват и родственники компенсируют ущерб водителю", "Трасса - самое место для прогулок. Все логически завершилось", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в забор.

Фотовзгляд

Все галереи
Нападение на авто

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: