Разорвало на части: под Киевом пешеход погиб страшной смертью на дороге, фото и видео

В ночь на воскресенье, 15 декабря, на Бориспольской трассе под Киевом автомобиль разорвал на части пешехода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел возле села Счастливое Киевской области. Пешеход по неизвестным причинам разгуливал в левом ряду дороги.

Отмечается, что на место аварии прибыла "скорая", но пешеходу оказывать помощь было поздно - он скончался на месте.

Стоит добавить, что на ДТП бурно отреагировали в сети.

"На этой трассе самый высокий лимит скорости в стране. Гулять по трассе запрещено", "Вот и проверим наш новый закон, который гласил, что если произошло ДТП по вине пешехода, то водитель не виноват и родственники компенсируют ущерб водителю", "Трасса - самое место для прогулок. Все логически завершилось", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в забор.