Мистер с дредами: в Киеве "интересный" водитель устроил серьезное ДТП

14 декабря в Киеве по улице Вербицкого нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в забор.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram канал "Киев Оперативный".
Водитель белого Hyundai с государственными номерами AA3152MP сел за руль навеселе. Во время поездки по мокрой дороге легковушку занесло и машина врезалась в забор и снесла дорожные знаки. Удар был такой силы, что у машины отлетело правое переднее колесо.
На место ДТП прибыли правоохранители. Мужчина отказался проходить тест на алкоголь и пытался сбежать. Очевидцы его задержали. В то время, как полицейские оформляли бумаги, мужчина кричал "Мама, меня бьют".
Как сообщал "Апостроф" ранее, 13 декабря в 16:40 в селе Волчья Гора Хмельницкого района 50-летний нетрезвый мужчина насмерть сбил женщину, а еще одну - травмировал.