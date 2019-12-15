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Мистер с дредами: в Киеве "интересный" водитель устроил серьезное ДТП

воскресенье, 15 декабря 2019, 00:00
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14 декабря в Киеве по улице Вербицкого нетрезвый водитель не справился с управлением и врезался в забор.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram канал "Киев Оперативный".

Водитель белого Hyundai с государственными номерами AA3152MP сел за руль навеселе. Во время поездки по мокрой дороге легковушку занесло и машина врезалась в забор и снесла дорожные знаки. Удар был такой силы, что у машины отлетело правое переднее колесо.

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На место ДТП прибыли правоохранители. Мужчина отказался проходить тест на алкоголь и пытался сбежать. Очевидцы его задержали. В то время, как полицейские оформляли бумаги, мужчина кричал "Мама, меня бьют".

Как сообщал "Апостроф" ранее, 13 декабря в 16:40 в селе Волчья Гора Хмельницкого района 50-летний нетрезвый мужчина насмерть сбил женщину, а еще одну - травмировал.

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