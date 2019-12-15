Сначала был шум, потом крики: в Польше жестоко убили молодого украинца, видео

В городе Лодзь (Польша) жестоко убили 24-летнего украинского заробитчанина - по предварительным данным, у него произошел конфликт с соседом по квартире.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Молодой парень снимал квартиру с 42-летним украинцем. В день трагедии соседи сначала услышали шум, а потом крик женщины - девушки жертвы. Именно она и вызвала полицию.

Отмечается, что на кухне правоохранители нашли тело с несколькими ножевыми ранениями.

По данным полиции, мужчины якобы вечером изрядно выпили и поссорились. Убийцу уже арестовали, допрашивают свидетелей. Все детали трагедии устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Доброслав (Польша) были найдены тела двух мужчин, которые оказались гражданами Украины. Они умерли насильственной смертью. На их телах заметили колотые раны.