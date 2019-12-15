В оккупированном Крыму произошло серьезное ЧП с подлодкой, фото

В оккупированном Россией Севастополе затонул плавучий док, в котором находилась предназначенная для утилизации старая подводная лодка Б-380.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе.

Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 15 декабря.

"Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали", - сообщают источники ТАСС.

По словам источников агентства в экстренных службах города, затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны . После происшествия подлодка Черноморского флота Б-380 всплыла на поверхность и находится на плаву.

Официальных комментариев Черноморского флота и Минобороны России по этому поводу пока не было. Информации о пострадавших также не поступало.

Как сообщал Апостроф, в оккупированном Россией Крыму, в городе Севастополь установили конструкцию с иллюминацией в виде подводной лодки.