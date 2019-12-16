Счет шел на секунды: в Киеве полицейский спас маленького ребенка от смерти, фото

В Киеве патрульные полицейские спасли 4-летнего мальчика, который стоял на парапете открытого балкона и плакал. Выяснилось, что мать малыша крепко спала в этот момент, что разгневало пользователей социальных сетей.

Как сообщают столичные паблики в социальных сетях, ребенок был практически голый и громко плакал.

Полицейские мгновенно поднялись в квартиру, но двери были закрытыми, а все попытки достучаться-напрасными.

"Каждый момент могло произойти непоправимое. И патрульный, Андрей Грицюк, не колеблясь, принял решение подняться к ребенку собственными силами. Полицейский по стене поднялся на второй этаж, где его уже ждал сосед. А потом начал шаг за шагом приближаться к малому. Малыш был сильно напуган и все время плакал. К счастью, полицейскому удалось уговорить малого обнять его за шею и таким образом спуститься вместе вниз, где их уже поджидали медики", - говорится в сообщении.

Мать малыша сказала полицейским, что крепко спала и не слышала. Также сюда прибыли работники отдела ювенальной превенции.

Напомним, что в городе Ирпень под Киевом две несовершеннолетних девушки играли на железнодорожных путях и ложились на землю прямо перед поездом.