На Донбассе простились с молодым бойцом ВСУ, спасшим побратима от смерти: видео

На Донбассе, практически в самом "сердце" передовой, на так называемом "нуле", попрощались с 21-летним бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Михальчуком, погибшим во время вражеского обстрела в зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 14 декабря.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Прощание проходило в поселке Новолуганское, на площади возле сельсовета, где собрались нацгвардейцы.

Известно, что Сергей из многодетной семьи с Харьковщины, самый младший из шести детей. В армию пошел не сразу после школы. Сначала была срочная служба, а дальше контракт и фронт.

Сергей погиб 14 декабря, когда несколько вражеских мин залетели чуть ли не в окоп, где было несколько бойцов. "Он мне подарил жизнь", - вспоминает военный с позывным "Веселый".

Он в момент взрыва мины стоял за Сергеем. Ему достался лишь один осколок в плечо. "Сергей все осколки принял на себя", - вспоминает он.

После прощания Сергея Михальчука повезли в родное село для прощания с родителями, братьями и сестрами. Похоронят бойца в Харькове на аллее героев.

Как сообщал "Апостроф", 3 декабря в Киеве простились с 37-летним Денисом Волочаевым, подполковником, бойцом спецподразделения "Альфа" СБУ, погибшим 1 декабря на Донбассе.