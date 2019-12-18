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Названо имя бойца ВСУ, погибшего во время вражеского обстрела на Донбассе

среда, 18 декабря 2019, 11:44
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17 декабря на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб старший солдат 28 омбр Василий Лисицин.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Трагедия произошла около 19:00. Украинский защитник получил ранения несовместимые с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Находимся в скорби вместе с вами", - говорится в сообщении.

Известно, что за сутки, 17 декабря, боевики семь раз обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе. В частности, боевики обстреляли Новолуганское, Марьинку, Травневое, Крымское, Широкино.

Как сообщал "Апостроф", 17 декабря на передовой попрощались с 21-летним бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Михальчуком, погибшим во время вражеского обстрела в зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 14 декабря.

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