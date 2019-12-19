"Новогодняя" бойня под окнами ФСБ в Москве: новые видео перестрелки и данные о жертвах

В перестрелке сотрудников ФСБ в Москве (Россия) на Лубянке были убиты трое людей.

Об этом сообщает ресурс "RT на русском".

По данным источника, стрельба в приемной ФСБ в Москве на улице Кузнецкий Мост, 23 произошла в 18:10. Известно, что трое неизвестных ворвались в здание и там открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. Один из преступников выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной.

Нападавшему удалось пробежать около 300 метров: он добежал до конца улицы Кузнецкий Мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь. Далее он двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома №2. Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ФСБ и ОМОНа.

В ходе перестрелки в 19:15 преступник был убит. По данным ФСБ РФ, личности убитых устанавливаются. По предварительным данным, спецслужбы квалифицируют данное происшествие как теракт.

Как сообщал "Апостроф", в столице России Москве неизвестный расстрелял мужчину посреди улицы.