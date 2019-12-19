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В России расстреляли мужчину посреди улицы: жуткий момент попал на видео

четверг, 19 декабря 2019, 16:18
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В столице России Москве неизвестный расстрелял мужчину посреди улицы.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

Трагедия произошла возле спортклуба на юге Москвы. Мужчина только вышел из здания, а к нему подбежал злоумышленник с пистолетом. Он открыл огонь из оружия и три раза попал в человека, в нижнюю часть туловища.

Преступник сразу сбежал с места происшествия, а пострадавший успел зайти обратно в зал и рухнул на пол. Его всего в крови передали медикам.

В сети опубликовали момент стрельбы, который зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как ранее сообщал "Апостроф", 17 декабря в Чабанах, под Киевом, произошла стрельба, в результате которой четверо человек пострадали.

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