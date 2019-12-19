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Стрельба у здания ФСБ в Москве: момент убийства нападавшего попал на видео

четверг, 19 декабря 2019, 19:57
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При нападении на здание ФСБ в Москве (Россия) пострадал один простой прохожий, а стрельба попала на видео.

Об этом сообщают в Telegram-канале Baza.

В перестрелке получил ранение Павел Анисимов, у него касательное ранение ноги, его жизни ничто не угрожает. Также стало известно, что еще один пострадавший - 35-летний Константин Однолепков. У него тяжелое ранение в голову. Также ранение получил Илья Фисенко. Он жив и его сейчас оперируют.

Кроме того, стала известна личность погибшего сотрудника ФСБ - Константин Однолепков. Пуля попала ему в голову, он скончался в машине скорой медпомощи.

Отмечают, что нападавший на здание ФСБ был один. Силовики сперва утверждали, что нападавший действовал в одиночку, затем сообщили, что злоумышленников было трое, но вскоре вернулись к первоначальной версии.

По данным Минздрава РФ, всего в ходе перестрелки на Лубянке пострадали 5 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее говорилось, что в перестрелке сотрудников ФСБ в Москве (Россия) на Лубянке были убиты трое людей.

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