Под Киевом водитель грузовика расстрелял коммунальщиков: фото

Во вторник, 17 декабря, в Чабанах, под Киевом, произошла стрельба, в результате которой четверо человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Так, работник коммунального хозяйства легковым автомобилем преградил дорогу водителю грузового авто выезжал со строительной площадки с грязными колесами. Водитель-строитель начал возмущаться и между ними возникла ссора", - говорится в сообщении.

После этого водитель грузовика взял в автомобиле травматический пистолет и вернулся продолжить "разговор". В это время на помощь коммунальщику приехали его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который в свою очередь несколько раз выстрелил в их сторону.

"В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили убойные травмы тела. Еще два работника коммунального хозяйства - травматические ранения ноги и живота", - добавили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина устроил кровавую стрельбу на улице.