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Кто устроил бойню у здания ФСБ в Москве: новое фото и рассказ мамы стрелка

пятница, 20 декабря 2019, 06:59
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Мать стрелка, который открыл огонь по сотрудникам ФСБ в Москве 19 декабря, рассказала, что ее сын долго время работал в охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад.

По данным российской прессы, Евгений Маноров ранее служил в армии. Раньше он занимался боксом, а стрельбой увлекался последние года 3-4.

"У него был коллега, Паша. Это он мне сейчас сказал, что Женя давно уволился. Он обычно утром уходил, говорил: "Мне на сопровождение". У меня душа как-то затрепетала вечером - что-то случилось, что он домой не приехал. И я нашла номер Паши. Он хорошо знал английский, поэтому Паша сказал могут и предложить куда-то на прием съездить какой-нибудь, на сопровождение кого-то, вне штата. Ему за это деньги платят", - сказала она.

Также женщина рассказала, что сын пил таблетки от варикоза.

"Я замечала, что у него какое-то возбуждение было последнее время. Не курил и не пил вообще. Даже чай и кофе не пил. Пил только чай с лимоном, заваренный шиповник и клюкву от почек. У него не было свободного времени - у него работа и хобби", - отметила она.

Напомним, что в интернете опубликовали фотографию мужчины, который атаковал здание ФСБ в Москве, где в перестрелке погибли люди.

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