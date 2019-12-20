В сети показали фото и назвали фамилию мужчины, устроившего бойню у здания ФСБ в Москве

В интернете опубликовали фотографию мужчины, который атаковал здание ФСБ в Москве, где в перестрелке погибли люди.

Об этом сообщают в Telegram-канале Baza.

На снимке видно мужчину в футболке с волком и луной. Судя по всему, он уже мертв. Ранее было известно, что стрелка убили на месте происшествия.

"Волк и Луна. Фото человека, напавшего на приемную ФСБ в Москве", - написали под фото в сети.

По словам специалистов, во время нападения злоумышленник вел себя как человек со специальной подготовкой.

Как написали позже в Telegram-канале "112", по предварительным данным, нападение устроил уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.

Сообщается, что Манюров увлекался практической стрельбой. В ноябре принимал участие в соревнованиях: в дисциплине "карабин в пистолетном калибре" занял третье место.

Также сообщается, что Манюров якобы учился в Российской академии правосудия. Кроме того, был слушателем курса "Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики.

Напомним, в Москве (Россия) около 18:00 возле здания Федеральной службы безопасности на Лубянке произошла стрельба с российскими агентами. В результате были ранены пятеро людей, трое - погибли.

При нападении на здание ФСБ в Москве (Россия) пострадал один простой прохожий, а стрельба попала на видео.

Как сообщал "Апостроф", в ФСБ знали об атаке, которая планировалась в день выступления президента РФ Владимира Путина на концерте в честь Дня работников органов безопасности.