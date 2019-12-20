Убийцу приговорили к пожизненному: фото и все детали резонансной расправы над семьей в Днепре

В Днепре суд вынес приговор Юрию Каминскому, который убил своего знакомого и его малолетнего сына. Суд приговорил его к пожизненному заключению. Решение было вынесено еще в начале декабря.

По данным "Апострофа", убийство Максима Кузнецова и его сына Миши произошло в апреле 2016 года. Убийца был напарником жертвы, а их спор возник из-за того, что Каминский не отдал несколько тысяч долга.

В ходе ссоры, убийца ударил Максима ножом, а потом зарезал и его сына, так как он был свидетелем убийства. После этого расчленил тела и увез к себе домой, где трое суток сжигал на костре, который сделал при помощи шин.

В квартире, где произошло убийство, был разбит аквариум, а также из дома вынесли технику и ценные вещи.

Задержать убийцу удалось спустя несколько дней. Возле его дома нашли угнанный им же автомобиль Кузнецова.

Погибшие отец и сын

Убийца - Юрий Каминский

Напомним, что в Харькове суд приговорил Константина Безрука, который расстрелял супружескую пару и ранил их 12-летнюю дочь.