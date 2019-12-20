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В трагическом ДТП под Одессой погиб важный чиновник: фото с места аварии

пятница, 20 декабря 2019, 16:47
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В четверг, 19 декабря, на 220 км автотрассы "Одесса-Рени" произошло смертельное ДТП, погибли два человека.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Измаильский отдел полиции в Одесской области.

Установлено, что 31-летний водитель микроавтобуса "Ford Transit" возле с. Утконосовка Измаильского района совершил наезд на неизвестного мужчину, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным автомобилем "Toyota Camry".

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход и 46-летний водитель легковушки погибли на месте.

Водителя микроавтобуса госпитализировали в городскую больницу, а двум его пассажирам медицинскую помощь оказали на месте аварии.

Фото: Измаильский отдел полиции в Одесской области

Как стало известно "ФАКТАМ", за рулем Toyota Camry находился руководитель Килийского коммунального предприятия «Жилсервис», экс-начальник Килийского отделения ГАИ Вячеслав Чебан.

По данному факту следователи открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия.

Фото: Измаильский отдел полиции в Одесской области

Как сообщал "Апостроф", ранее на автодороге Киев-Одесса произошло ДТП с маршруткой , четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

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