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Боевики на Донбассе применили необычное оружие

суббота, 21 декабря 2019, 10:16
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20 декабря на Донбассе боевики совершили 10 обстрелов. По данным пресс-центра операции Объединенных сил, враг применял лазерное оружие.

Как говорится в сообщении ООС в Facebook, в результате применения данного типа вооружения пострадал один военный. Он получил травму сетчатки глаз.

Еще один украинский военный получил ранение в результате обстрелов.

В течение суток враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы были зафиксированы возле поселка Хутор Вольный, в районе Светлодарска, Крымского, Невельского, Славного, Каменки, Васильевки и около шахты Дутовка.

Напомним, что на оккупированный Донбасс с РФ прибыл отряд снайперов, которые расстреливают украинских военных и мирных жителей и таким образом сдают своеобразные экзамены.

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