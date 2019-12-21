Под Киевом люди попали под поезд: видео момента жуткого ЧП

В пятницу, 20 декабря, в Ирпене, Киевской области, на железной дороге локомотив сбил двух человек.

Соответствующее видео было опубликовано в Youtube.

Молодые мужчина и женщина переходили пути рядом со зданием железнодорожного вокзала. Они шли на платформу, в это время рядом проезжал товарный поезд. Видимо, из-за этого пара не заметила локомотив, который прибывал на соседний путь.

По предварительным данным, в результате наезда женщина получила незначительные травмы. У мужчины – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лобно-теменной части головы, перелом ребер и тупая травма живота. Он был госпитализирован и прооперирован в Ирпенской центральной городской больнице.

Внимание, видео – 18+.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре в Черниговской области при странных обстоятельствах погиб 14-летний Денис Чаленко, которого нашли мертвым на железнодорожных путях.