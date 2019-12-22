Хотели "проскочить": в Киеве семья попала в опасное ДТП с переворотом, фото и видео

В ночь на 22 декабря в Киеве произошло серьезное ДТП с опрокидыванием, в котором пострадала семья.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Авария произошла около 00:40 по адресу проспект Романа Шухевича, 5 (бывший Ватутина). Там столкнулись микроавтобус Nissan и легковой автомобиль Skoda Octavia.

По словам водителя лугковушки, он ехал по Шухевича в сторону правого берега. В этот момент по заправке KLO выезжал микроавтобус. Мужчина рассказал, что Nissan пытался проскочить несколько полос проспекта, чтобы заехать на разворот. Однако избежать столкновения не удалось.

От удара микроавтобус вылетел на зеленую зону и перевернулся. В машине находилась семья из Полтавы. Они как раз выехал от гостей и направлялись домой. К счастью, никто не пострадал.

На место выехали врачи скорой медицинской помощи. Они осмотрели участников ДТП, но их помощь не понадобилась.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Подробности инцидента предстоит выяснить полицейским.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео последствий серьезного дорожно-транспортного происшествия возле станции метро "Днепр" в Киеве.