У станции метро в Киеве водитель превратил авто в груду металла: видео серьезного ДТП

В сети появилось видео последствий серьезного дорожно-транспортного происшествия возле станции метро "Днепр" в Киеве.

Видеокадры разбитого автомобиля опубликованы на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Вследствие аварии, обстоятельства которой не сообщаются, автомобиль превратился в груду металла.





"Вблизи со станцией метро Днепр водитель автомобиля # ВАЗ не справился с управлением и сильно разбил своего «железного коня». Самого же водителя были госпитализированы в больницу", - сказано в подписи к видео.

Как раньше сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 декабря, в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором автомобиль, по предварительным данным, на скорости врезался в столб, в результате чего несколько человек пострадали.