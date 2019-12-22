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Украинские войска на Донбассе понесли смертельные потери

воскресенье, 22 декабря 2019, 18:58
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В воскресенье, 22 декабря, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе обстрелов боевиков погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Всего с начала суток до 18:00 боевики нарушили режим прекращение огня пять раз. Обстрелы проводились возле Песков, Талаковки, Красногоровки, Крымского, Новолуганского. Стреляли боевики из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один военный из состава Объединенных сил был убит, еще один получил ранения.

При этом в штабе отметили, что на всех трех участках разведения сил и средств было зафиксировано соблюдение режима "Тишина".

Как ранее сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе устроили новую провокацию, применив лазерное оружие.

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