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Появились результаты экспертизы одной из главных улик в деле Шеремета

понедельник, 23 декабря 2019, 23:58
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Экспертиза показала, что мина, которую нашли у ветерана АТО и музиканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, является боевой.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

"Можно сделать вывод о том, что... представленный на исследование предмет... является выхлощенной (без взрывчатых веществ и дополнительных взрывателей) промышленно изготовленной противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50, которая в данном на исследование виде к категории боеприпасов и взрывных устройств не относится", - говорится в распоряжении.

Также в материалах экспертизы указано, что такие мины бывают учебными, однако в таком случае они имеют соответствующую маркировку.

Внутри корпуса от мины, которую хранил Антоненко, обнаружили "остатки пластической вещества желтого цвета". Экспертиза установила, что это "взрывчатое вещество на основе гексогена".

Как сообщал "Апостроф", 23 декабря Апелляционный суд города Киева после рассмотрения жалобы стороны защиты принял решение оставить Андрея Антоненко, обвиняемого в покушении на журналиста Павла Шеремета, под стражей.

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