Все как в Одессе: скандальные детали и видео жуткого пожара в общежитии Киева

Во время пожара в общежитии Национального авиационного университета ночью, 23 декабря, студентам с верхних этажей пришлось эвакуироваться самостоятельно.

Об этом сообщает издание "Информатор".

"Пожарной сигнализации не было, люди из верхних этажей самостоятельно эвакуировались", - поделился один из жильцов общежития.

Также одна студентка добавила, что эвакуационные выходы были закрыты, пожарные выломали их, когда большинство студентов уже было на улице.

"Сирены не было, даже не слышали криков, что горим, сами начали стучать по всем комнатам и выбегать на улицу", - отметила она.

Кроме того, одну студентку госпитализировали с отравлением угарным газом. В то же время официальной версии о причине возгорания пока нет. Студенты НАУ предполагают, что пожар произошел из-за непотушенной сигареты или из-за замыкания старой проводки.

Как сообщал "Апостроф", в топовых вузах Украины нет противопожарных сигнализаций, но есть масса нарушений