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Сейчас все будут гореть: почему пожар в одесском колледже "планировался"

В топовых вузах Украины нет противопожарных сигнализаций, но есть масса нарушений

Артур Гор пятница, 20 декабря 2019, 09:09
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В топовых вузах Украины нет противопожарных сигнализаций, но есть масса нарушений Фото: zaodessu.com.ua

В Одессе 4 декабря произошло ЧП, потрясшее всю Украину. В местном колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса вспыхнул масштабный пожар, который унес жизни 16 человек, еще 30 человек попали на больничные койки. По данным правоохранителей, ситуация с пожарной безопасностью в колледже была плохой: огнетушителей на месте пожара не обнаружено, а автоматической системы оповещения о пожарной безопасности в здании не было. Более того, не было установлено даже специальных датчиков чувствительности к температуре и дыму. Когда в последний раз спасатели проверяли учебные заведения страны на предмет пожарной безопасности, проверяли ли вообще, и какие нарушения чаще всего находили, разбирался "Апостроф".

Методология анализа

Сразу после ЧП президент Владимир Зеленский поручил Кабмину проверить ситуацию с пожарной безопасностью во всех учреждениях с массовым пребыванием людей: школы, детские сады, вузы, профтехучилища. Однако такие проверки и без поручений гаранта должны проводить сотрудники ГСЧС.

Согласно закону Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", ГСЧС имеет право проводить два типа проверок предприятий: плановые и внеплановые.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов территориальных подразделений ГСЧС, которые разрабатываются до 1 декабря. Основанием для внеплановых проверок могут быть обращения самих предприятий, заявления граждан о нарушениях на предприятии, которые "повлекли ущерб их правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства", поручения премьер-министра, несчастный случай, авария или смерть на предприятии, а также проблемы с документами обязательной отчетности у предприятия.

Все данные о таких проверках, их результатах и санкциях к предприятиям вносятся в базу Инспекционного портала. Это пилотный проект Государственной регуляторной службы и Минэкономразвития.

Для анализа ситуации с пожарной безопасностью в учебных заведениях Украины "Апостроф" выбрал тройку вузов страны, в которые, по данным Минобразования, в 2019 году было подано больше всего заявок от абитуриентов.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Этот вуз, традиционно, считается флагманом высшего образования Украины. В 2019 году сюда поступило 41412 заявок от выпускников школ.

Согласно приказу №114 Главного управления ГСЧС в городе Киеве от 15 февраля 2019 года, плановая проверка КНУ на предмет "соблюдения законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности" должна была пройти в марте этого года. Спасатели должны были обследовать факультеты КНУ и общежития для студентов. Всего 35 объектов. Однако, согласно данным Инспекционного портала, такая проверка… не проводилась.

Правда, ГСЧС проверяла объекты КНУ в 2018 году. В прицел спасателей попали общежития университета, несколько факультетов и зданий, принадлежащих вузу.

Что касается общежитий, то самые распространенные нарушения пожарной безопасности здесь: использование электрочайников в комнатах студентов, отсутствие огнетушителей в некоторых помещениях, а также планов эвакуации. Но это еще, как говорится, цветочки. Так же, как и в колледже в Одессе, общежития КНУ, согласно данным проверок, не оборудованы ни автоматическими пожарными сигнализациями, ни системами оповещения о пожаре. А в тех общежитиях, где пожарные сигнализации есть, они просто не работают, например, в общежитии №15.

И такая же "болезнь" была выявлена не только в общежитиях, но и на факультетах КНУ, которые проверяли спасатели: экономическом, механико-математическом, физическом, компьютерных наук и кибернетики.

Красный корпус университета им. ШевченкоФото: Апостроф / Александр Гончаров

Львовский национальный университет имени Ивана Франко. По данным Минобразования, в этот вуз в 2019 году было подано 36078 заявок на вступление.

Но, так же как и в случае с КНУ, университет во Львове на предмет пожарной безопасности в 2019 году никто не проверял.

Но проверяли в 2018 году. По результатам этой проверки ГСЧС нашли в ЛНУ 42 нарушения техники пожарной безопасности. Самые серьезные из них: нерабочая система противопожарной безопасности, отсутствие схем эвакуации в общежитиях, неотремонтированные пожарные водоемы возле высотных зданий общежитий, неполная комплектация пожарных щитов. Также на окнах факультета управления финансами и бизнесом спасатели заметили решетки, которые не раскрываются и не раздвигаются, а это значит, что в случае ЧП студенты не смогут покинуть здание через окна первого этажа.

КПИ им. Игоря Сикорского. В рейтинге самых востребованных вузов Украины КПИ им. Сикорского на третьем месте. В 2019 году сюда изъявили желание поступить 35242 выпускника.

В этом году спасатели проверяли только оздоровительную базу "Маяк" в селе Лазурное Херсонской области, которая находится в ведомстве КПИ.

По результатам этой проверки ГСЧС выявила 82 нарушения в административных и жилых корпусах базы: пожарные системы оповещения выработали свой ресурс, договора на техобслуживание системы пожарной сигнализации у "Маяка" нет, а огнетушителей, конечно же, не хватает.

В прошлом, 2018 году, спасатели нашли 37 нарушений пожарной безопасности в главном корпусе КПИ №1. Кроме недостачи огнетушителей и отсутствия планов эвакуации, ГСЧС констатировала, что пути эвакуации в главном корпусе захламлены мебелью и оборудованием, а двери на путях эвакуации не открываются в направлении выхода из здания корпуса. Кроме того, на окнах стоят решетки, которые без сварочного аппарата просто не снять, а элементы соединения пожарных кранов, рукавов и ручного пожарного ствола не однотипные, а, следовательно, если будет ЧП, конструкция просто не соберется. Ну и уже "классика": помещения корпуса не оборудованы системой оповещения о пожаре, а некоторые помещения еще и не оборудованы системой сигнализации.

Корпус КПИФото: unian

Что после проверки

После того как ГСЧС проводят проверку предприятий (в нашем случае - учреждений образования) и составляют по ее итогам акт, копия этого документа вместе с предписанием о нарушениях, которые необходимо устранить, выдается руководителям предприятий. Да вот проблема: в большинстве случаев указания предписаний просто не выполняются. Об этом свидетельствуют данные Инспекционного портала.

"Не выполняются, потому что на это не отпускаются средства, - поясняет "Апострофу" экс-глава ГСЧС Сергей Бочковский. - Это же инженерно-технические мероприятия капитального характера, которые требуют значительных вложений. На государственном уровне должна быть специальная программа. Раньше это было: проводились независимые обследования и выделялись средства. В Киеве, например, это было. А дальше будет еще хуже. Уничтожен надзор на этапе проектирования, строительства и контроля зданий. Они будут сейчас гореть, потому что кто как хочет, так и строит. Взять те же торговые центры на путях эвакуации - раскладки с товарами и подобные вещи".

По словам Бочковского, реальных рычагов влияния на руководителей предприятий у ГСЧС нет.

"Инспектор составляет документы о проверках, чтобы обезопасить себя и снять с себя ответственность. А ведь нет никаких рычагов влияния", - резюмировал экс-глава ГСЧС.

Примечательно, что в самом Минобразования ситуацией с пожарной безопасностью учебных заведений не особо то интересуются. Так, в ответ на запрос "Апострофа" в Министерстве объяснили, что государственный надзор за состоянием пожарной безопасности учебных заведений I-IV уровня аккредитации осуществляет ГСЧС, с них и спрос, а Минобразования не располагает такой информацией.

Впрочем, спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан пояснила "Апострофу", что добиться исполнения предписаний спасатели могут только через суд.

"После того, как предписания выдаются руководителям предприятий, и если они не выполняются, все решения, относительно их исполнения принимают уже суды. Если предписания не выполняются и на них не реагируют, суд принимает решение закрывать объект или нет. И такая судебная практика есть. Есть решения о закрытии предприятий и даже были решения о закрытии учреждений образования", - отметила Рубан.

Документы пропали

А что же с одесским колледжем? Когда там проводились проверки ГСЧС и что они показали? А это неизвестно. Дело в том, что на Инспекционном портале нет информации по этому предприятию. Вообще. Можно было бы подумать, что это ошибка (хотя совпадение достаточно странное), однако ошибки здесь нет.

"Служба безопасности Украины проводит обыски в служебных помещениях ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области из-за пожара в "Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса". По оперативной информации, отдельные руководители ГУ ГСЧС пытались спрятать и уничтожить документацию о проведении проверки противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения", - сообщили в пресс-службе СБУ.

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