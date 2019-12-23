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Пришлось вызывать подмогу: появились новые детали и фото страшного пожара в общежитии Киева

понедельник, 23 декабря 2019, 11:56
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Пожар, который разгорелся в общежитии Национального авиационного университета ночью, 23 декабря, был настолько сильным, что пришлось вызывать подмогу.

Об этом сообщает Информатор.

В частности, в момент прибытия спасателей девятиэтажное здание было заполнено дымом. Часть спасателей отправилась на разведку и поиск очага возгорания, а часть приступила к эвакуации студентов.

Из-за серьезного задымления пожару спасатели запросили подмогу. В итоге, спасателям удалось погасить огонь чуть больше, чем за полчаса.

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Как информировал "Апостроф", ранее 9 октября в Киеве произошел крупный пожар на втором этаже одной из многоэтажек, в результате чего детям пришлось вылезать из соседних окон.

Также 16 декабря в Оболонском районе Киева произошел пожар в районе новостроек Минского массива, густой дым был виден из разных частей столицы.

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