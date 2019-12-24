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Разорвало пополам: всплыли жуткие детали гибели велосипедистов в ДТП под Киевом, видео

вторник, 24 декабря 2019, 10:35
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Сотрудники полиции сообщили о подозрении водителю, который на въезде в Киев протаранил семейную пару велосипедистов.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Трагедия произошла на Житомирской трассе. От удара автомобиля велосипеды мужчины и женщины разорвало пополам, а крыша самого автомобиля провалилась в салон. Несмотря на специальную экипировку, оба велосипедиста погибли мгновенно. Мужчине же грозит до десяти лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

По словам свидетелей, водитель автомобиля Chevrolet решил обогнать транспортный поток по правой полосе и не заметил велосипедистов. При этом, те были одеты в светоотражающую одежду, а их транспорт был буквально увешан светодиодными полосками и фонарями.

"Велосипедисты были в экипировке с фонариками. Они работали даже через час после аварии, когда я прибыл на место. Они светились, как новогодние елки. У них даже светилось колесо на велосипеде, но водитель их не увидел почему-то", - пояснил основатель портала "ДТП Киев" Влад Антонов.

Авто после столкновения остановилось только за 100 метров от точки удара.

"Он сказал, что уснул. Действительно, спящий человек нажимает на газ и идет дальше", - говорит свидетель ДТП Александр Богданов.

Погибшим Жанне и Дмитрию было чуть за 40. Они познакомились еще в детстве, однако официально поженились лишь шесть лет назад. Их общим хобби был велосипед. Как сообщается, увидеть супругов без их двухколесного транспорта было довольно сложно. Они всегда были вместе.

Друзья погибших и активисты уже готовят протест под стенами МВД с призывом наказать водителя автомобиля, который сбил велосипедистов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии пары велосипедистов, которая погибла в ДТП в Ирпене под Киевом.

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