Появились фото супругов-велосипедистов, погибших в страшном ДТП под Киевом

В сети показали фотографии пары велосипедистов, которая погибла в ДТП в Ирпене под Киевом.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Отмечают, что по словам очевидцев, супруги погибли в результате того, что кто-то решил осуществить опережение по правой полосе на большой скорости.

Напомним, трагедия произошла 21 декабря на Брест-Литовском шоссе. Водитель автомобиля Chevrolet наехал на группу велосипедистов. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря в Ирпене Киевской области на железной дороге локомотив сбил двух человек. Молодые супруги переходили пути рядом со зданием железнодорожного вокзала. Они шли на платформу, в это время рядом проезжал товарный поезд. Видимо, поэтому пара не заметила локомотив, который прибывал на соседний путь.