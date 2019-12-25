Опасный препарат используют уже 5 лет: появились новые детали трагедии в больнице под Днепром

Препарат, который был использован для анестезии в больнице города Каменец Днепропетровской области, вследствие чего одна пациентка умерла, а еще шестеро пациентов пострадали, изъят из обращения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "Любимый город".

По данным управления здравоохранения Каменского городского совета, из шестерых пациентов, которые пострадали от некачественного препарата, на данное время состояние четырех - удовлетворительное, одного - средней тяжести, еще один пациент находится в тяжелом состоянии. Все они проходят лечение в больнице им. Мечникова.

О последствиях этого случая были немедленно уведомлены все оперативные службы, после чего препарат изъяли из обращения.

"Препарат, на который возникли осложнения, применяется в Украине более 5 лет. Ранее осложнений от действия препарата не возникало. Действия врачей во время проведения оперативных вмешательств экспертом МЗ Украины по анестезиологии признаны – профессиональными. За качество препарата ответственность несет производитель", — сказала журналистам начальник управления здравоохранения Каменского городского совета Юлия Манаенкова.

По информации Минздрава Украины, осложнения на препарат этой серии появились также у пациентов в городе Винница. В министерстве создана комиссия, которая выяснит обстоятельства несчастных случаев.

Как сообщал "Апостроф", в Украине вступил в силу приказ, который изменил перечень медицинских противопоказаний к вакцинации.