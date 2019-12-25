В России произошло смертельные ЧП на военных учениях: первые подробности

В России во время учений погиб военнослужащий-контрактник.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти.".

Трагедия произошла в Кандалакшском районе Мурманской области. Однако подробностей ЧП пока не разглашают.

"По словам источника, предварительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с оружием", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Российская Федерация устроила учения в Краснодарском крае, задействовав в них более полутора тысяч военнослужащих и около 400 единиц военной техники.

Напомним, в республике Татарстан (Россия) военные устроили странное мероприятие с детьми в местной школе. Для учеников 9 классов Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана бойцы Росгвардии организовали учения. Они тренировали детей, как действовать при массовых беспорядках молодежи.