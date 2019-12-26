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Под Ровно назревает скандал из-за избиения полицейскими задержанных

четверг, 26 декабря 2019, 21:58
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В Ровенской области полицейские задержали и, надев наручники, избили двух мужчин.

Об этом на своей странице в Facebook написала племянница одного из пострадавших.

"Моего дядю, которому 60 лет, избили сотрудники полиции! Сейчас он в лежит в травматологическом отделении Владимирецкой больницы в Ровенской области. Ему одели наручники и просто били. Били работники работники правоохранительных органов. Конечно, что просто написанное заявление в Варашское управление полиции результатов не принесло. Работники полиции говорят, что били, потому что он "матерился на нас". Кто дал им право физически издеваться над человеком?!"- написала Яна.

В комментарии журналистам ТСН она рассказала, что ее дядя получил черепно-мозговую травму, закрытый перелом носа и ушибы грудной клетки. По ее словам, во время задержания правоохранители не оформили никаких документов. Женщина объяснила, что ее дядя разнимал драку между своим другом и другой компанией в местном кафе, но, когда приехала полиция, то задержала только их двоих, а в отделении полиции избили.

"Мы подали заявления в полицию и прокуратуру Владимирецкого района. Но пока никакого результата нет: побоев никто не снимал и на заявления не реагируют. Также вчера я подала в телефонном режиме обращения в территориальное отделение ГБР, обещали сегодня расписать на следователя", - отметила женщина, показав журналистам следы от наручников на руках ее дяди.

В свою очередь в полиции заявили, что телесные повреждения мужчины получили во время драки.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что в заведении отдыхали две разные компании. Между двумя местными жителями каждой из них возник конфликт, который прекратился на улице. 58-летний житель поселка Владимирец покинул заведение, однако через некоторое время вернулся и спровоцировал дальнейшее спор с 59-летним односельчанином. Продолжилась она дракой возле кафе, во время которой оба получили телесные повреждения. Полицейские доставили их в отделение полиции, где оформили протоколы о адми нистративно задержания по статье 260 КУоАП, отобрали объяснения и отпустили ", - заявили в пресс-службе полиции.

По версии полиции, которая ссылается на показания свидетелей, инициатором драки был именно 58-летний мужчина и получил телесные повреждения именно во время нее. После допроса в полиции он обратился к медикам и находится в больнице.

По мнению Яны, полиция пытается завести дело на самих задержанных.

"Они хотят это представить, что эти мужчины между собой подрались. Избили друг друга", - сказала она.

В полиции подтвердили, что на действия их сотрудников подан иск.

"Для предоставления правовой оценки действиям полицейских заявление направлено в Владимирецкий отдел Сарненскую местной прокуратуры. Этим будет заниматься прокуратура", - заявили в пресс-службе полиции.

Как сообщал "Апостроф", в Днепре полицейский со всего размаху ударил женщину по лицу .

В октябре в Броварах жестоко избили и ограбили 19-летнего бойца С СУ .

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