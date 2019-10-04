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Жестоко избитый под Киевом парень оказался военным: фото и данные про здоровье

пятница, 04 октября 2019, 07:00
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Жестоко избитым и ограбленным парнем в Броварах Киевской области оказался 19-летний боец ВСУ Назар Березовский.

Об этом сообщает военнослужащий ВСУ Евгений Слуценко на своей странице в Facebook.

Пострадавший сейчас находится в больнице. Его побратим Евгений уже разговаривал с Назаром по телефону.

"Говорил в нос, говорит легче немного стало,очень только болит тело, голова,сидит на обезболивающих сутками, кушает уже нормально, сам в туалет ходит. Говорит то что более-менее уже начал чувствовать тело", - написал Слуценко.

Также он собирал средства для помощи Назару, для его дальнейшего лечения в больнице Ирпеня, где военному предстоит обследоваться и перенести еще операцию. За сутки неравнодушные люди собрали около 40 тысяч гривен, которые передали маме Назара Светлане Анатольевне.

Напомним, инцидент произошел 25 сентября, когда пострадавший юноша праздновал свой День рождения. Он с друзьями познакомился с мужчинами, но те оказались преступниками. Двое злоумышленников избили Назара табуреткой и раздетого бросили на обочине дороги.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом поймали грабителей в масках, которые напали на 80-летнюю пенсионерку, ограбили и побили.

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