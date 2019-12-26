В Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП, вылетев на встречку: фото и видео

В Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП на улице Героев Труда, вылетев на встречную полосу.

Об этом сообщают свидетели в соцсетях.

Авария произошла на Журавлевском мосту. В результате повреждены четыре машины, образовалась большая пробка. Несколько человек с травмами отправили в больницу.

Виновником ДТП является пьяный водитель "Ауди". Не справившись с управлением, он разбил автомобили "Форд", "Мазда" и "Чери".

Полиция опрашивает свидетелей аварии и выясняет все обстоятельства.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье 22 декабря в Харькове пьяный водитель влетел в толпу людей, которые на тот момент находились на месте другой аварии. В тот же день под Харьковом в страшное ДТП попали сотрудники полиции.