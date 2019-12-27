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Падение самолета Bek Air в Казахстане: названы фамилии украинцев, которые были на борту

пятница, 27 декабря 2019, 09:50
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На борту самолета, который разбился 27 декабря в Казахстане, находились граждане разных стран.

Об этом сообщает ресурс 360tv в Telegram со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

На борту разбившегося в городе Алматы воздушного судна Fokker-100 авиакомпании Bek Air были иностранцы: два гражданина Украины, один - Киргизии и один - Китая.

По данным ресурса "Inforn Бюро", всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира (среди них 3 младенца), в числе которых есть иностранные граждане:

  • Сон Юрий (Украина);
  • Сон Яна (Украина);
  • Клыков Маг (Кыргызстан);
  • Нурлан Маулина (Китай).

Сон Яна Владимировна 1990 года рождения и Сон Юрий Владимирович 1991 года рождения были госпитализированы с одинаковым диагнозом - компрессионные переломы тел позвонков без нарушения проводимости спинного мозга.

Также в сети уже опубликовал список пострадавших.

Напомним, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря. Он совершал рейс из города Алматы в Нур-Султан. Вследствие ЧП погибли 14 человек. Также много людей пострадали, в том числе и дети. Пишут, что в тяжелом состоянии в больницах Алматы оказались 22 пострадавших при крушении. По другим данным всего пострадали 35 человек.

Как ранее сообщал "Апостроф", выжившие при крушении самолета в Казахстане рассказали про страшную аварию.

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