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Сломанные руки, кровь, крики: рассказы пассажиров, выживших при падении самолета в Казахстане

пятница, 27 декабря 2019, 09:01
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Выжившие при крушении самолета в Казахстане рассказали про страшную аварию.

Об этом сообщает ресурс Tengri news.

Напомним, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря. Он совершал рейс из города Алматы в Нур-Султан. Вследствие ЧП погибли 14 человек. Также много людей пострадали, в том числе и дети.

"Я летаю часто. В 07:05 самолет уже должен был подняться в воздух. Но почему-то в этот раз задержали. Когда нам разъясняли правила безопасности, я дремала. Я не спала всю ночь, потому что думала, что опоздаю. Проснулась, когда самолет начал набирать высоту. Оказывается, самолет уже два раза поднимался и терял высоту. Потом был страшный звук - то ли двигатель, то ли еще что-то. Самолет криво летел. Все было как в кино: вопли, крики, плач людей. Я не могу все это описывать, страшно очень. Потом удар, грохот, и прямо передо мной железяка какая-то закрыла - выхода не было. Кто-то кричал: "Шығыңдар!" ("выходите" - пер.). Я потеряла в этот момент дар речи. Я сидела у крыла самолета. Я помню, что наступила на крыло самолета. Кричали, что самолет уже на земле может взорваться. Как будто сон", - рассказала пассажирка.

Также в сети появился еще один рассказ об аварии.

"Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать... Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали", - отметила пассажирка Гульнара Кошенова.

Как сообщал "Апостроф", 4 октября во Львовской области совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12.

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