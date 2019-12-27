Потенциальный "груз 200" под прицелом ВСУ: волонтеры показали видео с Донбасса

Украинские военные показали, как боевики на Донбассе, сами того не предполагая могут стать "грузом 200".

Соответствующее видео опубликовал фонд "Вернись живым" в Facebook.

"Так выглядит беспечность боевиков. Прямо под носом у наших военных то там, то здесь, разгуливают наемники без средств безопасности. Иногда они с оружием в руках, иногда - без него", - пишут волонтеры.

На кадрах действительно можно увидеть боевика, который, передвигаясь, находится на крючке у ВСУ и даже не догадывается об этом. При этом, несмотря на то, что цель близка, украинские военнослужащие не ликвидируют противника.

Напомним, как сообщал "Апостроф", снайперы боевиков "ДНР-ЛНР" прикрываются детьми на передовой на Донбассе. Поскольку, если в зоне видимости мирный житель, особенно ребенок, бойцы ВСУ не стреляют.