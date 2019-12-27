RU  UA  EN

пятница, 27 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

27 декабря

17:57
Кабмин приготовил приятный "подарок" украинцам "под елочку": что известно
12:57
Доллар начал стремительно расти: что происходит с курсом валют
10:35
Россия заявила о важном договоре с Украиной по газу
10:23
Что позволено Юпитеру: из нарушений Проминвестбанка делают тайну
09:29
Украинцы смогут платить за газ в два захода: как грамотно пользоваться новой системой
09:25
Гривна перед выходными "поплыла" вниз: курс валют от НБУ

26 декабря

23:52
НБУ провел рекордную операцию для избежания резкого укрепления гривны
20:49
Гривна резко упала: что творится в обменниках Киева, фото
13:40
В Украине резко рухнули цены на бензин: сколько стоит топливо
12:49
Кто из украинцев имеет право выйти на пенсию в 50 лет: детальное разъяснение
12:23
​ С заботой о потребителе: пополнение карт Альфа-Банк в терминалах EasyPay будет без комиссии
07:45
Падение продолжается: курс валют в Украине на 26 декабря
Все новости

Потенциальный "груз 200" под прицелом ВСУ: волонтеры показали видео с Донбасса

пятница, 27 декабря 2019, 19:59
переглянути новину українською

Украинские военные показали, как боевики на Донбассе, сами того не предполагая могут стать "грузом 200".

Соответствующее видео опубликовал фонд "Вернись живым" в Facebook.

"Так выглядит беспечность боевиков. Прямо под носом у наших военных то там, то здесь, разгуливают наемники без средств безопасности. Иногда они с оружием в руках, иногда - без него", - пишут волонтеры.

На кадрах действительно можно увидеть боевика, который, передвигаясь, находится на крючке у ВСУ и даже не догадывается об этом. При этом, несмотря на то, что цель близка, украинские военнослужащие не ликвидируют противника.

Напомним, как сообщал "Апостроф", снайперы боевиков "ДНР-ЛНР" прикрываются детьми на передовой на Донбассе. Поскольку, если в зоне видимости мирный житель, особенно ребенок, бойцы ВСУ не стреляют.

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: