Рейсовый автобус попал в серьезное ДТП на Волыни: опубликованы фото

В пятницу, 27 декабря, утром на автодороге Львов-Радехов-Луцк близ села Софиевка произошла автомобильная авария.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Волынской области.

Так, рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario, который двигался по маршруту Вараш-Львов столкнулся с микроавтобусом Opel Movano. Вследствие аварии оба водителя получили повреждения, также были травмированы 6 пассажиров рейсового автобуса.

Полиция установила, что за рулем автобуса Mercedes находился 55-летний житель Ровенской области. Предварительно, именно он допустил столкновение с микроавтобусом под управлением жителя Львовской области, который двигался на встречной полосе. На месте все еще работает полиция, следственная группа и чрезвычайные службы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП, вылетев на встречную полосу. В результате повреждены четыре машины, несколько человек получили травмы.