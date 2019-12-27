Судно из Одессы врезалось в набережную Стамбула: фото и видео ЧП

В Стамбуле либерийское судно Songa Iridium, которое следовало из Одессы, врезался в набережную.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Haberler .

Songa Iridium заходил в порт Одессы 24 декабря. После этого отправился в направлении Стамбула. Контейнеровоз был в удовлетворительном техническом состоянии, ведь построен и спущен на воду в 2008 году.

Информацию о жертвах и пострадавших сейчас не подтверждают. На месте катастрофы работают сотрудники береговой охраны. Причину аварии выясняют.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 21 ноября, в Одессе потерпел бедствие танкер "Делфи" (IMO 8866266) под флагом Молдовы. В море разыгрался сильный шторм - скорость ветра 20-25 м/с, высота волны 2,3 метра. Из-за этого судно, которое находилось в порту "Южный", сорвало с якоря и унесло в сторону Одессы. Так как нефть вылилась в море, едва не случилась экологическая катастрофа.